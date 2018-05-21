В провинции начали пороть псевдовоенных-попрошаек

Жители Иркутска поймали и выпороли мошенника, который рассказывал им душераздирающие истории и выпрашивал деньги на обратную дорогу.

кадр из видео

Видео экзекуции даже появилось в сети. На кадрах записи видно, как голый человек оправдывается перед мужчинами, которые раньше помогли ему после того, как он рассказал им историю предательства.

Сообщается, что этот человек появился в Иркутске около недели назад. В армейской форме и с табличкой "Люди! Помогите на билет", он стоял на обочине дороги.

На вопрос, что с ним случилось, он рассказал, что риехал из Крыма к возлюбленной, но та опоила его клофелином, забрала все деньги и документы, а самого выставила на улицу.

Мужчина, ранее оказавший ему помощь, рассказал, что дал ему 40 тыс. руб., нго предупредил знакомых о том, что если они тоже повстречают на улице этого "вояку", то денег ему не давали.

По словам благодетеля, он дал инструкции на случай появления попрошайки в городе. Через неделю псевдовоенный попался на глаза другу одному из друзей мужчины. В итоге вместо банка его отвезли на берег Ангары, где раздели догола и выпороли ремнем с гравировкой "Будь верен до смерти".

Что характерно, на месте экзекуции были, которые в итоге предложили не возвращать мошеннику одежду (ибо лето на дворе), а отдать ему только нижнее белье. Как пишет Вести.ру, о дальнейшей судьбе пострадавшего ничего не известно.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, Москве десятки тысяч попрошаек. Кто-то просит на лечение, кто-то на дорогу домой, а кто-то хотя бы на еду. Однако далеко не секрет, что попрошайничество уже давно превратилось в доходный бизнес. Назревает вопрос: стоит ли вообще подавать людям с табличками и протянутой рукой? И как отличить тех, кому действительно нужна помощь, от мошенников?

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