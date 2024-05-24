Аномально холодный май заканчивается аномальной жарой

Аномально холодный май "реабилитируется": конец месяца обещает быть аномально жарким.
В Центральной России и Поволжье началось метеорологическое лето: среднесуточная температура устойчиво держится выше +15 градусов. Это произошло на 10 дней раньше обычного, несмотря на прохладную первую половину мая.
В предстоящие выходные мы продолжим наслаждаться летней погодой. В субботу осадков не ожидается, а в воскресенье местами возможен кратковременный дождь и гроза, так как в зоне атмосферного фронта с севера.
Календарная весна завершится очень тёплой погодой, характерной для июля. По предварительным расчётам, температура может достичь +30 градусов.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.