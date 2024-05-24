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Аномально холодный май заканчивается аномальной жарой

0:47
Общество

Аномально холодный май "реабилитируется": конец месяца обещает быть аномально жарким. 

Аномально холодный май заканчивается аномальной жарой
Фото: Openverse by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0

В Центральной России и Поволжье началось метеорологическое лето: среднесуточная температура устойчиво держится выше +15 градусов. Это произошло на 10 дней раньше обычного, несмотря на прохладную первую половину мая.

В предстоящие выходные мы продолжим наслаждаться летней погодой. В субботу осадков не ожидается, а в воскресенье местами возможен кратковременный дождь и гроза, так как в зоне атмосферного фронта с севера.

Календарная весна завершится очень тёплой погодой, характерной для июля. По предварительным расчётам, температура может достичь +30 градусов.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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