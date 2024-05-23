Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зверев посоветовал публиковать фото в купальниках только при наличии хорошей фигуры
Советы по макияжу для кожи, склонной к шелушению
Земфире* вновь отказали в исключении из реестра иноагентов
Глава Крыма Аксенов рассказал о предотвращении диверсии
Леру Кудрявцеву возмутило избиение ребёнка в больнице на Вольской
Тётка Чарлея приезжает из Бразилии, где живут дикие обезьяны! В Театре на Трубной
Астролог рассказала, как знаки зодиака влияют на ревность
Несмотря на 40°C жару, пляжи Хургады оказались полностью заполнены
Центробанк ожидает 7-12% роста ипотечного кредитования по итогам года
Почему Россия должна запретить ношение никаба в общественных местах

Инициатива запрета никаба рассматривается в России

Общество

"Инициатива советника президента России Валерия Фадеева запретить в общественных местах ношение никаба — женского головного убора, полностью закрывающего лицо, оставляющего только прорезь для глаз, — стала испытанием для нашего государства", — Константин Малофеев, учредитель телеканала "Царьград".

Инициатива запрета никаба рассматривается в России
Фото: pixabay.com by Pixabay is licensed under Creative Commons Zero

Сейчас проверяется, способна ли Россия защищать свои обычаи, традиции и образ жизни русских людей от влияния "трудолюбивых мигрантов" из Средней Азии. Не больше и не меньше, сообщает "Царьград".

Одно уважаемое ранее информационное агентство уже не прошло этот тест: сначала предложило читателям проголосовать на своём сайте за или против никаба, а затем испугалось и скрыла голосование.

Мы в Царьграде прятаться не привыкли и не собираемся. Нам важно мнение народа по действительно значимому вопросу: могут ли по улицам наших городов ходить "закрытые" люди или это должно быть запрещено? Мы отлично понимаем, что лоббисты неконтролируемой миграции могут попытаться повлиять на результаты голосования. Но мы умеем с этим бороться и слишком уважаем мнение русских людей, чтобы отказаться его изучать.

Лично я поддерживаю законодательную инициативу запретить ношение никаба в России и могу обосновать свою позицию.

Такая одежда считается обязательной для женщин приверженцами радикальных течений ислама. Никаб уже запрещён не только в многих европейских странах, но и в странах с преимущественно мусульманским населением, таких как Египет, Тунис, Индонезия, Марокко, Индия, Узбекистан. Рассматривается такой запрет в Казахстане и Киргизии. В Таджикистане запрещена "одежда, не соответствующая национальной культуре", под которую подразумевают именно никаб.

Однако мы не вмешиваемся в традиции других стран. Никаб, возникший на Аравийском полуострове, стал в некоторых исламских странах своеобразной религиозной модой — это их дело. У себя они могут решать, как одеваться, и даже требовать от наших туристов соблюдать их нормы приличия. Но в России — это наша земля и наша культура. И все должны следовать нашим традициям и обычаям.

Говорят, что запрет никаба может обидеть мусульман в России. Но у российских мусульман такой традиции никогда не было. Например, в искренне верующей Чечне никаб не носят. В Татарстане, Башкирии и других мусульманских регионах России тоже нет традиции носить никаб. На федеральном уровне почему-то боятся ввести запрет, хотя нормальные мусульмане относятся к радикалам и экстремистам так же, как и все мы.

Если этот элемент одежды устойчиво ассоциируется с экстремизмом и террором, то без него можно и нужно обойтись.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала юриста Екатерину Гордон абьюзером и истеричкой

Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.

Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Садальский объяснил, почему Виктория Боня не попала на Каннский фестиваль
Станислав Садальский рассказал, почему Викторию Боню не пустили на Каннский фестиваль
Рассаде томатов после пересадки в теплицу - обязательно: вот чем её полейте — корни окрепнут и пойдут в рост
Садальский высмеял компанию Собчак на Каннском фестивале: "От них фотографы разбегались"
Потеря Киевом Клещеевки открывает дорогу на Славянск и Краматорск Дмитрий Плотников Премьер Британии Сунак объявил о досрочных выборах. Самоубийственный шаг? Любовь Степушова "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин
Брюки-клёш: рекомендации по выбору подходящего фасона для разных типов фигуры
Когда начинать закрывать двери теплицы на ночь?
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Последние материалы
Прилучный обратился в суд с иском против Муцениеце из-за прав их общих детей
Потеря Киевом Клещеевки открывает дорогу на Славянск и Краматорск
Продюсер Красная рассказала о спорах Пугачёвой и Ротару из-за гонораров
Черничный смузи со шпинатом: рецепт полезного напитка
В США прокомментировали намерение Алжира вступить в альянс под руководством Китая
Избегайте этого: устаревшие методы лечения прыщей и акне
Телеведущая Бондарчук призналась, что несколько лет не могла развестись с мужем
В дилерских центрах появились Lada Largus
Установлен электродинамический механизм ускорения ионов в начале вакуумного пробоя
Руководство к похудению рук
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников