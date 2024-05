Почему Россия должна запретить ношение никаба в общественных местах

"Инициатива советника президента России Валерия Фадеева запретить в общественных местах ношение никаба — женского головного убора, полностью закрывающего лицо, оставляющего только прорезь для глаз, — стала испытанием для нашего государства", — Константин Малофеев, учредитель телеканала "Царьград".

Фото: pixabay.com by Pixabay is licensed under Creative Commons Zero