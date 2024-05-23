Почему Россия должна запретить ношение никаба в общественных местах

Инициатива запрета никаба рассматривается в России

"Инициатива советника президента России Валерия Фадеева запретить в общественных местах ношение никаба — женского головного убора, полностью закрывающего лицо, оставляющего только прорезь для глаз, — стала испытанием для нашего государства", — Константин Малофеев, учредитель телеканала "Царьград".

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Сейчас проверяется, способна ли Россия защищать свои обычаи, традиции и образ жизни русских людей от влияния "трудолюбивых мигрантов" из Средней Азии. Не больше и не меньше, сообщает "Царьград".

Одно уважаемое ранее информационное агентство уже не прошло этот тест: сначала предложило читателям проголосовать на своём сайте за или против никаба, а затем испугалось и скрыла голосование.

Мы в Царьграде прятаться не привыкли и не собираемся. Нам важно мнение народа по действительно значимому вопросу: могут ли по улицам наших городов ходить "закрытые" люди или это должно быть запрещено? Мы отлично понимаем, что лоббисты неконтролируемой миграции могут попытаться повлиять на результаты голосования. Но мы умеем с этим бороться и слишком уважаем мнение русских людей, чтобы отказаться его изучать.

Лично я поддерживаю законодательную инициативу запретить ношение никаба в России и могу обосновать свою позицию.

Такая одежда считается обязательной для женщин приверженцами радикальных течений ислама. Никаб уже запрещён не только в многих европейских странах, но и в странах с преимущественно мусульманским населением, таких как Египет, Тунис, Индонезия, Марокко, Индия, Узбекистан. Рассматривается такой запрет в Казахстане и Киргизии. В Таджикистане запрещена "одежда, не соответствующая национальной культуре", под которую подразумевают именно никаб.

Однако мы не вмешиваемся в традиции других стран. Никаб, возникший на Аравийском полуострове, стал в некоторых исламских странах своеобразной религиозной модой — это их дело. У себя они могут решать, как одеваться, и даже требовать от наших туристов соблюдать их нормы приличия. Но в России — это наша земля и наша культура. И все должны следовать нашим традициям и обычаям.

Говорят, что запрет никаба может обидеть мусульман в России. Но у российских мусульман такой традиции никогда не было. Например, в искренне верующей Чечне никаб не носят. В Татарстане, Башкирии и других мусульманских регионах России тоже нет традиции носить никаб. На федеральном уровне почему-то боятся ввести запрет, хотя нормальные мусульмане относятся к радикалам и экстремистам так же, как и все мы.

Если этот элемент одежды устойчиво ассоциируется с экстремизмом и террором, то без него можно и нужно обойтись.