Лоукостер заработал 700 тысяч рублей на курильщиках

Российская авиакомпания-лоукостер выиграла 3 суда у любителей курить на борту. Каждый раз самолет вынужден был садиться в ближайшем аэропорту.

Так, вчера суд Минеральных Вод постановил взыскать с любителя табака 218 453 рублей. Рейс был вынужден совершить посадку в аэропорту Ставропольского края, хотя должен был долететь до Гюмри. Штраф должен окупить расходы лоукостера за остановку "по требованию".

В середине мая похожее решение приняли служители закона в Махачкале, самолет не долетел до города и вынужден был сесть в Волгограде. Курильщику вчинили иск на 258 687 рублей. А чуть ранее в Республике Дагестан "страж" Фемиды постановил взыскать с нерадивого пассажира 229 772 рублей, по его вине самолет не прибыл в Махачкалу вовремя, так как вынужден был запросить посадку в Минеральных Водах.

Стоит отметить, что в РФ не так давно началась жесткая борьба с людьми, курящими во время рейса.