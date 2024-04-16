В Орске разразился скандал: сына мэра Орска нашли на отдыхе в Дубае.
Сам градоначальник Василий Козупица сказал, что сын его работает там. Семья градоначальника является очень состоятельной, но к его работе в последнее время возникли нарекания в связи с наводнением, которое затопило весь город. Дамбы и насыпи, предназначенные для задержки воды, не выдержали напора и прорвались. Десятки тысяч людей остались без крова над головой.
Население очень недовольно работой местного чиновничьего аппарата. Федеральная власть примет необходимые кадровые решения в нужное время.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.