Власти РФ подготовили указ о двойной выплате за классное руководство в школах

Мишустин сообщил о том, что в России за классное руководство учителей будет установлена двойная выплата

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

В России властями подготовлен указ о двойной выплате учителям за классное руководство в школах. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета о работе правительства за 2023 год в Госдуме. Выступает он сегодня, 3 апреля.

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"Отдельно поддерживаем препода­вателей, которые берут на себя классное руководство и кураторство. Таким специалистам по поруче­нию президента добавляем по пять тысяч рублей к зарплате", — сказал он.

Михаил Мишустин отметил, что учителя, которые берут на себя такую ответственность, насто­ящие наставники для подопеч­ных.

РИА Новости пишут, что с марта выплаты в удвоенном размере назначат в населенных пунктах, где живет менее ста тысяч человек. По словам Мишустина, в них работают более 565 000 учителей. Постановление прави­тельства по этому поводу уже подготовлено. Учителям выплатят положенные им средства за прошлый месяц в апреле.