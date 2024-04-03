Власти РФ подготовили указ о двойной выплате за классное руководство в школах

В России властями подготовлен указ о двойной выплате учителям за классное руководство в школах. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета о работе правительства за 2023 год в Госдуме. Выступает он сегодня, 3 апреля.
"Отдельно поддерживаем преподавателей, которые берут на себя классное руководство и кураторство. Таким специалистам по поручению президента добавляем по пять тысяч рублей к зарплате", — сказал он.
Михаил Мишустин отметил, что учителя, которые берут на себя такую ответственность, настоящие наставники для подопечных.
РИА Новости пишут, что с марта выплаты в удвоенном размере назначат в населенных пунктах, где живет менее ста тысяч человек. По словам Мишустина, в них работают более 565 000 учителей. Постановление правительства по этому поводу уже подготовлено. Учителям выплатят положенные им средства за прошлый месяц в апреле.
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