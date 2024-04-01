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Контроль за оборотом табачной продукции изменится с 1 апреля в России

Уголовную ответственность с 1 апреля введут за безлицензионное производство и оборот табачной продукции

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Общество

С 1 апреля в России поменяется контроль за оборотом табачной продукции.

Уголовную ответственность с 1 апреля введут за безлицензионное производство и оборот табачной продукции
Фото: 500px.com by Lindsay Fox is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Руководитель табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов рассказал, что именно изменится. Так, в нашей стране будет введена уголовная ответственность за производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии в крупном размере.

По словам Федотова, которые приводят РИА Новости, закон об этом подписали еще в июне 2023-го года, а лицензии стали выдавать с 1 сентября.

"Это логичный этап после введения обязательных лицензий", — говорит руководитель агентства.

Федотов также отметил, что благодаря таким изменениям на рынке уменьшится контрафакт, это в свою очередь окажет положительное влияние на производителей и импортеров.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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