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В Гарвардском университете с книги 1800-х годов снимут переплёт из человеческой кожи, чтобы предать останки земле

В Гарвардском университете книга 1800-х годов была переплетена человеческой кожей

Общество

В Гарвардском университете долгие годы хранилась книга 1800-х годов "Судьбы любви" (другое название — "Судьбы души"), переплетённая человеческой кожей.

В Гарвардском университете книга 1800-х годов была переплетена человеческой кожей
Фото: flickr.com by THOR is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Автор книги — французский романист Арсен Уссе. Когда один из экземпляров попал к врачу Людовику Булану, он переплёл его кожей, которую взял у своей умершей пациентки без разрешения её родных.

В 2014 году уже была проведена экспертиза, которая подтвердила, что переплёт полностью состоит из человеческих останков, однако тогда руководство библиотеки отреагировало на новость легкомысленно и даже шутливо.

Теперь сотрудники университета принесли извинения за то, что 10 лет назад это открытие было оставлено без должного внимания. Переплёт будет снят с книги, чтобы останки умершей когда-то давно женщины были погребены должным образом.

В университете отметили, что практика использования человеческой кожи для переплётов книг — это неуважение по отношению к мёртвым людям и их близким.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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