Telegram позволит пользователям из России, Беларуси и Украины ограничивать круг тех кто может отправлять им личные сообщения

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о волне нежелательных рассылок, с которыми столкнулись русскоязычные пользователи приложения. По его словам, несколько дней назад многие получатели стали жаловаться на сообщения от незнакомых отправителей, содержащие призывы к совершению террористических актов.

Фото: commons.wikimedia. org by lises Hernandez Pino is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license