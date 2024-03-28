Telegram позволит пользователям из России, Беларуси и Украины ограничивать круг тех кто может отправлять им личные сообщения

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Павел Дуров заявил, что команда Telegram предприняла комплекс мер, для пресечения рассылок с призывами к насилию

Общество

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о волне нежелательных рассылок, с которыми столкнулись русскоязычные пользователи приложения. По его словам, несколько дней назад многие получатели стали жаловаться на сообщения от незнакомых отправителей, содержащие призывы к совершению террористических актов.

Павел Дуров заявил, что команда Telegram предприняла комплекс мер, для пресечения рассылок с призывами к насилию
Фото: commons.wikimedia. org by lises Hernandez Pino is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Команда Telegram отреагировала оперативно, предприняв комплекс технических и организационных мер для пресечения этой противоправной активности. Благодаря предпринятым усилиям были заблокированы десятки тысяч попыток распространения подобных сообщений, а тысячи пользователей, участвовавших в данном флешмобе, лишились своих аккаунтов навсегда.

Уже на следующей неделе жители России, Украины и Беларуси получат возможность ограничивать круг тех, кто может отправлять им личные сообщения. Кроме того, разработчики внедрят решения на базе искусственного интеллекта для более эффективной фильтрации нежелательного спама.

Дуров подчеркнул, что Telegram не приемлет несанкционированные рассылки и призывы к насильственным действиям.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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