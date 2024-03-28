Telegram позволит пользователям из России, Беларуси и Украины ограничивать круг тех кто может отправлять им личные сообщения

Павел Дуров заявил, что команда Telegram предприняла комплекс мер, для пресечения рассылок с призывами к насилию

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о волне нежелательных рассылок, с которыми столкнулись русскоязычные пользователи приложения. По его словам, несколько дней назад многие получатели стали жаловаться на сообщения от незнакомых отправителей, содержащие призывы к совершению террористических актов.

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Команда Telegram отреагировала оперативно, предприняв комплекс технических и организационных мер для пресечения этой противоправной активности. Благодаря предпринятым усилиям были заблокированы десятки тысяч попыток распространения подобных сообщений, а тысячи пользователей, участвовавших в данном флешмобе, лишились своих аккаунтов навсегда.

Уже на следующей неделе жители России, Украины и Беларуси получат возможность ограничивать круг тех, кто может отправлять им личные сообщения. Кроме того, разработчики внедрят решения на базе искусственного интеллекта для более эффективной фильтрации нежелательного спама.

Дуров подчеркнул, что Telegram не приемлет несанкционированные рассылки и призывы к насильственным действиям.