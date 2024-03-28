Что грозит школьнице из элитной школы Новосибирска за высмеивание теракта в "Крокусе"

Юрист Севрюгин заявил, что школьнице грозит уголовная ответственность за высмеивание теракта в "Крокусе"

1:29 Your browser does not support the audio element. Общество

После теракта в Подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл", где четверо террористов унесли жизни 139 человек, в социальных сетях Новосибирска появилось видео с ученицей известной гимназии "Горностай". На записи девушка издевалась над этой трагедией.

Фото: t.me by МЧС России

"Гори, Крокус Холл, ты гори, всё, что ты мне дарил. Я не буду скучать", — спела она.

Под записью видео люди выразили своё возмущение поведением девочки. Большинство комментаторов высказались резко против школьницы.

Позже появилось другое видео, где ученица извинилась. В нём она выразила сожаление за свои слова и выразила соболезнования семьям погибших. Девушка также признала, что её поступок был ужасным.

Несмотря на извинения, неизвестный взломал телеграм-канал школьницы и удалил все её публикации.

В образовательном центре отказались комментировать инцидент. Руководство порекомендовало обратиться в департамент образования региона.

Юрист из Новосибирска Никита Севрюгин сообщил, что подростку может грозить уголовная ответственность за издевательство над терактом.

"В зависимости от формулировок и характера высказываний, девочке может быть предъявлено обвинение по статье 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма через интернет)", — пояснил юрист.

Эта статья предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей, сообщает Сиб.фм.

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