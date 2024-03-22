Детский психолог Олеся Покусаева не умаляет роль бабушек в воспитании детей, но ставит ответственность родителей на первое место

Психолог Олеся Покусаева: бабушкам нужно позаботиться о доверенности на внуков

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Психолог Олеся Покусаева прокомментировала Pravda. Ru инициативу властей Чувашии наказывать родителей, оставляющих детей на временное попечение бабушек и дедушек.

Фото: Инстаграм Лазарева

"Оставление в опасности", "ненадлежащее выполнение родительских обязанностей" — такие формулировки используют, по сообщениям из родительских чатов, власти Чувашии. При этом речь идёт о нескольких часах присмотра бабушек за внуками. Психолог считает это перебором, но подчёркивает серьёзность проблемы.

"Ребенок — это всё-таки ответственность родителей, у нас не просто так юридическую ответственность за ребенка несут именно родители. Даже если у бабушки есть доверенность. А у большинства бабушек этих доверенностей нет, стоит этим озаботиться, например, даже если ребенка везут в какое-то местное учреждение, бабушке могут отказать, потому что она не является законным представителем ребенка", — напоминает специалист.

Полное перекладывание на бабушек и дедушек воспитания негативно сказывается на взаимоотношениях двух поколений, считает психолог.

"Хорошо, когда бабушка приходит, заботится, любит, передает какой-то свой жизненный опыт, но когда она в нон-стопе воспитывает ребёнка, вот эта межпоколенческая разница уже достаточно большая, и бабушки не понимают многих вещей. Например, то, что электронные дневники у детей всё в компьютерах, что массу заданий нужно делать с помощью компьютера. Многие бабушки считают, что это просто ребёнок там развлекается", — на примере подтверждает свою мысль Олеся Покусаева.

Поддержат ли другие регионы инициативу Чувашии наказывать перекладывающих ответственность по воспитанию детей на плечи старшего поколения, эксперт не уверена.

"Всё может быть. Могу сказать, что по московскому региону всё еще плачевней. Многие бабушки участвуют в тяжёлых разводных делах, и они инициаторы, чтобы ребенок не виделся со вторым родителем. Всё-таки первоочередное право воспитания должно быть у родителя, и находиться больше ребенок должен с родителем. Эти инициативы я никак не поддерживаю, когда идёт препятствование второму родителю. Это вообще стало катастрофой. Очень много таких случаев", — сетует психолог.