Крупный тюлененок был спасен в Приморском крае, где он застрял в природной "ловушке"

Детеныш тюленя был спасен на территории Приморского края

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Реабилитационный центр "Тюлень" сообщил в своем Telegram-канале, что в Приморье спасли толстого тюлененка, который попал в естественную "ловушку".

Фото: flickr.com by jomilo75 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Он пытался выбраться самостоятельно, выходил на сушу, но там его ждали собаки. А самые смелые барбосы шастали по льду, карауля, пока тюлень вынырнет поближе. Уйти морем он не мог: под шугой было притопленное ледовое поле, которое воткнулось в дно и сместило донный грунт… получился неглубокий ковшик, в котором тюлень и отсиживался. Деться ему оттуда было некуда", — говорится в сообщении.

Напуганное животное пришлось искать в ледяной воде, разгребая шугу. Его осмотрели специалисты, которые отметили, что животное "круглое, как шарик", весит 24 килограмма, однако пол тюлененка пока что не удалось определить.

Как сообщается, тюлененка планируют выпустить в районе города Находки через несколько дней, при учете безопасности и состояния льда.

Место дислокации реабилитационного центра "Тюлень" — поселок Тавричанка Приморского края, где профессионалы готовы помочь ослабевшим и умирающим тюленям-ларгам, а также найденным детенышам. После полного выздоровления животных выпускают обратно в море.