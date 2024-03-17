Авиапассажир назвал особую зону в аэропорту, где запрещено фотографировать. И это не зона таможни

Авиапассажирам рассказали о запрете фотографировать самолёты на взлётной полосе аэропорта

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Не только в зонах таможни и досмотра, но и на взлётной полосе аэропорта запрещено фотографировать самолёты. Это правило касается как фотографий из окон терминала, так и селфи перед посадкой на борт.

Фото: Openverse by pmsyyz is licensed under CC BY-SA 2.0

Фотографирование в этой зоне может быть нарушением протокола безопасности и привести к проблемам.

В некоторых странах, включая Австралию, правила безопасности в аэропортах были усилены после террористических атак 11 сентября 2001 года, и местные эксперты отмечают, что новые технологии и процессы безопасности требуют соблюдения строгих правил, включая запрет на фотографирование действий персонала безопасности.

Где нельзя снимать видео и фотографировать? А где можно снимать? На практике!