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Авиапассажир назвал особую зону в аэропорту, где запрещено фотографировать. И это не зона таможни

Авиапассажирам рассказали о запрете фотографировать самолёты на взлётной полосе аэропорта

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Общество

Не только в зонах таможни и досмотра, но и на взлётной полосе аэропорта запрещено фотографировать самолёты. Это правило касается как фотографий из окон терминала, так и селфи перед посадкой на борт.

Авиапассажирам рассказали о запрете фотографировать самолёты на взлётной полосе аэропорта
Фото: Openverse by pmsyyz is licensed under CC BY-SA 2.0

Фотографирование в этой зоне может быть нарушением протокола безопасности и привести к проблемам.

В некоторых странах, включая Австралию, правила безопасности в аэропортах были усилены после террористических атак 11 сентября 2001 года, и местные эксперты отмечают, что новые технологии и процессы безопасности требуют соблюдения строгих правил, включая запрет на фотографирование действий персонала безопасности.

Где нельзя снимать видео и фотографировать? А где можно снимать? На практике!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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