Исследование блогера: сколько стоит российская невеста в Египте

Россиянки в Египте задаются вопросом, как оценить свою стоимость перед браком

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

В Египте цена невесты зависит от социального класса, причем свадебные расходы в "бизнес-классе" значительно превосходят расходы в "эконом-классе". Российские невесты сталкиваются с вопросом оценки своей стоимости перед браком, учитывая социокультурные различия и традиции.

Фото: Wikipedia by Samehshawky is licensed under CC BY-SA 4.0

Блогер, проживающая в Египте, провела исследование и поделилась результатами, обращая внимание на различия между "эконом"- и "бизнес"-классами. Она также выделила основные требования к жениху и невесте, включая свадебный подарок (махр), подарок на свадьбу (шабка) и сумму, которую муж должен выплатить жене в случае развода (муахр).

Свадебные расходы в "бизнес-классе" значительно выше, и часть затрат ложится на плечи жениха. Оценка стоимости невесты основана на социальном классе жениха, ценности материальных благ и готовности к обустройству семейного дома.

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