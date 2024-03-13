Революция в такси: новый алгоритм изменит игру и цены на поездки упадут

Новый алгоритм агрегаторов такси поможет снизить цены и избежать искусственного ажиотажа

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Введение нового алгоритма агрегаторов такси в Яндексе направлено на уменьшение количества "ложных" заказов, которые приводят к повышению цен и созданию искусственного ажиотажа.

Фото: flickr.com by Elena Yastrebova is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Алгоритм быстрее находит доступные машины для клиентов, которые не злоупотребляют отменами заказов. Постепенно в приложении будет отображаться личный индекс отмен, позволяющий отслеживать свой статус.

Это позволит избежать негативных последствий от отмены заказа в случаях, когда таксист задерживается или не двигается к месту назначения. Нововведение направлено на борьбу с недобросовестными действиями, которые наносят ущерб другим пользователям.