Вице-президент Опоры России предупреждает: ваше любимое вино станет недосягаемым из-за новых пошлин

Повышение пошлин на вино из стран НАТО может привести к росту цен и монополизации

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Первый вице-президент "Опоры России" и председатель Совета директоров АО "АВТОГРАДБАНК" Павел Сигал предупреждает о возможных последствиях повышения пошлин на вино из стран НАТО.

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Он указывает на возможный рост цен и монополизацию рынка в случае отсутствия импортной конкуренции. Ассоциация виноградарей и виноделов России выступила за введение 200% пошлин на вино из стран НАТО, но Сигал считает, что это не лучший способ борьбы с недружественными странами. Об этом сообщает URA.RU.

Он призывает использовать другие меры, такие как политические или экономические санкции, вместо ограничения конкуренции на рынке.