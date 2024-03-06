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Жители деревни под Калугой не обрадовались будущему появлению супертюрьмы по соседству

0:40
Общество

Жители деревни Жерело в Калужской области озабочены новостью о скором строительстве первой гибридной колонии в регионе, которая будет находиться неподалеку от них, сообщает argumenti.ru.

Жители деревни под Калугой не обрадовались будущему появлению супертюрьмы по соседству
Фото: commons.wikimedia.org by Стэн Фонг is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Родители школьников выразили свою тревогу, обратившись к областному уполномоченному по правам человека. Тот заверил их, что детям и взрослым ничего не угрожает, поскольку заключённых будут тщательно охранять. Местным жителям было обещано, что руководитель УФСИН по региону лично встретится с ними и постарается развеять их страхи.

Строительство мультиколонии на 3 тысячи мест обойдется в 12,8 миллиарда рублей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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