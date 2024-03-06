Жители деревни под Калугой не обрадовались будущему появлению супертюрьмы по соседству

Жители деревни Жерело в Калужской области озабочены новостью о скором строительстве первой гибридной колонии в регионе, которая будет находиться неподалеку от них, сообщает argumenti.ru.
Родители школьников выразили свою тревогу, обратившись к областному уполномоченному по правам человека. Тот заверил их, что детям и взрослым ничего не угрожает, поскольку заключённых будут тщательно охранять. Местным жителям было обещано, что руководитель УФСИН по региону лично встретится с ними и постарается развеять их страхи.
Строительство мультиколонии на 3 тысячи мест обойдется в 12,8 миллиарда рублей.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.