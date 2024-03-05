Дискриминация при трудоустройстве: правомерно ли указывать национальность в вакансиях

Адвокат Павленко высказался о допустимости указывать национальность преступника в СМИ

2:04 Your browser does not support the audio element. Общество

В начале января 2024 года стало известно, что московский суд заклассифицировал объявления о приеме на работу, размещенные в социальной сети "ВКонтакте", как экстремистские. В них было указано, что вакансии предназначены только для славян. Авторы этих объявлений искали работников для строительства, торговли одеждой и работы в булочной.

Суд признал такие объявления нарушающими закон, поскольку все граждане имеют равные трудовые права, и дискриминация при трудоустройстве недопустима. Это может провоцировать национальные разногласия.

Этот случай вызвал вопросы о том, насколько правомерно упоминать национальность лица или группы лиц, совершивших противозаконные действия, в статьях или обсуждениях. Как при этом соблюдать закон?

Кирилл Павленко, представитель Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России и адвокат, подчеркнул в беседе с журналистом, что Россия — многонациональное государство, где проживает более 190 народов с различными культурами и традициями. Соединяющей силой страны является единство народа и уважение к культуре и религии всех народов. Дискриминация или нарушение прав представителей определенной национальности противоречит этим принципам.

Он ссылается на статью 29 Конституции Российской Федерации, гарантирующую право на публичный диалог и подчеркивает, что профилактика преступности невозможна без указания характеристик преступника, таких как пол, возраст, образование и национальность. Однако он подчеркивает, что такие упоминания не должны содержать негативной окраски или дискриминации, сообщает RuNews24.

Павленко подчеркивает, что запрет на распространение информации о национальности преступника является излишним и может привести к искажению информации. Он также отмечает, что ранее Правительство рассматривало вопрос о запрете на указание национальности и вероисповедания преступников, но не поддержало этот законопроект.