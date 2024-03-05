Ведущий CNN в беседе с Никки Хейли заявил, что Трамп участвовал в "эрекции" вместо мятежа

Ведущий CNN Джейк Таппер перепутал эрекцию с мятежом, комментируя решение суда в отношении Трампа

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Ведущий CNN Джейк Таппер допустил забавную оговорку в эфире, назвав мятеж эрекцией. Речь шла о решении Верховного суда США в отношении бывшего президента Дональда Трампа.

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"Они [судьи] ведь сказали, что Трамп участвовал в эрекции… Простите, мятеже", — сказал Таппер в беседе с кандидатом в президенты от республиканской партии Никки Хейли.

Неловкую оговорку Таппер объяснил тем, что встал в пять утра.

Недавно такую же ошибку допустила член демократической партии США Прамила Джаяпал, и снова речь шла о Трампе. Выступая в палате представителей, демократ заявила, что экс-президент Соединенных Штатов "спровоцировал эрекцию".

Причина оговорки — в схожести слов erection ("эрекция") и insurrection ("бунт, мятеж").

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о намерении уйти в отставку в ближайшее время.