Виктория Нуланд уведомила госсекретаря США о намерении уйти в отставку в ближайшее время

Энтони Блинкен: Виктория Нуланд дала мне знать, что намеревается в ближайшие недели уйти в отставку

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Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки Виктория Нуланд заявила главе Государственного департамента США Энтони Блинкену о своем намерении уйти с должности.

Фото: flickr.com by U.S. Department of State from United States

"Виктория Нуланд дала мне знать, что намеревается в ближайшие недели уйти с поста заместителя госсекретаря по политическим делам", — заявил он.

Добавим, что Викторию Нуланд признают основной фигурой, которая создавала антироссийский курс и украинскую политику дипломатии США. Она с 2005 года была в должности постпреда США в НАТО, в 2011-м году стала официальным представителем Госдепа, а после помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии.