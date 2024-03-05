Виктория Нуланд уведомила госсекретаря США о намерении уйти в отставку в ближайшее время

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки Виктория Нуланд заявила главе Государственного департамента США Энтони Блинкену о своем намерении уйти с должности.
"Виктория Нуланд дала мне знать, что намеревается в ближайшие недели уйти с поста заместителя госсекретаря по политическим делам", — заявил он.
Добавим, что Викторию Нуланд признают основной фигурой, которая создавала антироссийский курс и украинскую политику дипломатии США. Она с 2005 года была в должности постпреда США в НАТО, в 2011-м году стала официальным представителем Госдепа, а после помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии.
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