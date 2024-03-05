С начала 2024 года в Россию из других стран ввезли меньше цветов. Поставки "просели" на 13%

Импорт цветов в Россию снизился на 13%

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Замначальника фитосанитарного контроля на границе РФ Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Светлана Смурова рассказала о ситуации с импортом цветов в Россию. Она отметила, что по сравнению с 2023 годом объём ввоза данной продукции из других стран — сократился. Смурова подчеркнула, что речь идёт об импорте цветов в Северо-Западный федеральный округ.

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"На территорию РФ ввозится большой ассортимент срезанных цветов. К 8 марта поставки обычно увеличиваются, особенно, это касается тюльпанов. С начала 2024 года в страну уже ввезли 282 млн штук цветов. Это меньше, чем за тот же период в прошлом году, примерно на 13%", — рассказала Светлана Смурова.

Замначальника фитосанитарного контроля также рассказала, что в Россию цветы везут из 40 стран. В основном их доставка осуществляется автомобильным транспортом. Самые крупные поставщики — Эквадор, Нидерланды, Колумбия, Кения. Со слов Смуровой, уменьшение импорта цветов в РФ связано с геополитической обстановкой в мире. Плюс ко всему закрыты многие пункты пропуска на границах. Так, например, обстоят дела с Финляндией.