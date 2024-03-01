"Удручающая картина". Семья, жившая в подъезде, сдает в аренду несколько квартир и дом в Новой Москве

Омбудсмен: У москвички, жившей с детьми в подъезде, обнаружили несколько квартир и дом

1:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Многодетная московская семья, которая жила в подъезде дома и была переселена в социальную гостиницу, имеет в собственности несколько квартир, рассказала в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

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Омбудсмен рассказала, что семья, как выяснилось в ходе расследования, не находится в бедственном положении: у них в собственности несколько квартир и зимний дом в Новой Москве.

"Все недвижимое имущество сдается мамой в аренду. Немаловажен факт, что мама также получает в полном объеме положенные социальные выплаты и пособия", — написала Ярославская.

Омбудсмен добавила, что узнав о проживающей в подъезде семье, городская администрация моментально отреагировала, предоставив москвичам место в социальной гостинице и обеспечив всем необходимым, включая помощь психологов и юристов. После этого правоохранительные органы начали расследование обстоятельств этой ситуации.

Ярославская назвала произошедшее "удручающей картиной", возмутившись тем, что москвичка приняла решение переложить содержание своих детей на государство, сделав это "эпатажно и с вызовом".

"По одну сторону берега — наше государство, которое защищает права и законные интересы семей с детьми, оказывает помощь и всестороннюю поддержку семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. По другую сторону берега — недобросовестные граждане, которые злоупотребляют своими правами, злоупотребляют доверием государства, прикрываются детьми как живым щитом и чувствуют себя неприкосновенными", — написала она.

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