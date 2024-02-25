Ученые опровергли миф, что нельзя понижать градус. Что это значит для вашего похмелья?

Немецкие ученые опровергли миф о вреде пить слабый алкоголь после крепкого

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Исследование, опубликованное в American Journal Of Clinical Nutrition, проведенное немецкими учеными на базе университета, опровергает популярную теорию о вреде пить слабый алкоголь после крепкого.

Фото: openverse by jeffk is licensed under CC BY 2.0

В ходе эксперимента с участием 90 студентов разного возраста было выяснено, что порядок употребления алкоголя не оказывает большого влияния на тяжесть похмелья. Ученые пришли к выводу, что влияние на похмелье скорее зависит от того, как организм перерабатывает алкоголь, а не от последовательности его употребления.

Они также отметили, что в независимости от порядка, некоторые виды алкоголя, такие как виски, скотч, бренди и коньяк, все равно могут усилить похмелье.