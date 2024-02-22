"Справедливая Россия" предлагает создать новую федеральную программу "Семейный дом"

Госдума планирует предоставить дома многодетным семьям

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Первый зампред Комитета ГД по просвещению, первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" Яна Лантратова внесла в Госдуму предложение о создании федеральной программы по предоставлению многодетным семьям жилых домов в пожизненное безвозмездное пользование, сообщает ДумаТВ. Соответствующее предложение было направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

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Условия безвозмездного пользования предлагается прекращать только после смерти обоих многодетных родителей или же продлевать, если один из потомков также создал многодетную семью и проживает в указанном доме.

Лантратова привела данные исследования Российского государственного социального университета, согласно которому 45% российских семей назвали плохие жилищные условия главной причиной отказа от рождения детей.

Напомним, что с 2014 года в России наблюдается спад рождаемости. Согласно демографическим итогам 2023 года от Федеральной службы государственной статистики, за прошлый год в стране родилось минимальное с кризисного 1999 года количество детей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что программа "Молодая семья", которая позволяет россиянам компенсировать до 35 процентов стоимости жилья за счет государства, будет продлена после 2025 года.