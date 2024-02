Священник японского храма рассказал, почему в 2024 году в Японии в последний раз прошёл фестиваль голых мужчин

2024 год стал последним годом, когда я Японии прошёл фестиваль голых мужчин, который проходил раз в 1000 лет.

Фото: www.flickr.com by Grantuking is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic