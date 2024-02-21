Священник японского храма рассказал, почему в 2024 году в Японии в последний раз прошёл фестиваль голых мужчин

2024 год стал последним годом, когда я Японии прошёл фестиваль голых мужчин, который проходил раз в 1000 лет.
На протяжении многих эпох в Японии раз в тысячелетие проводился фестиваль голых мужчин Сомин-сай, суть которого заключалась в том, что полуобнажённые мужчины в набедренных повязках собирались в уединённом храме и боролись друг с другом. Победитель получал талисман, который, как считается в японской культуре, приносит счастье его обладателю.
В этом году фестиваль прошёл в последний раз. Это связано с тем, что в Японии стремительно сокращается население и молодёжи становится гораздо меньше, чем пожилых и старых людей, которым сложно даётся физическая нагрузка.
"Это решение связано со старением участников фестиваля и нехваткой преемников", — написал главный священник храма Кокусэки Дайго Фудзинами.
Высокая смертность в Японии наблюдается с 1980-х годов и представляет собой серьёзную угрозу для страны.
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