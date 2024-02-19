Генпрокуратура Беларуси введёт ответственность за добровольный отказ от детей

Беларусь: административная ответственность за "чайлдфри"

Генпрокуратура Беларуси заявила об ответственности за добровольный отказ от рождения детей и пропаганду нетрадиционных семейных отношений, заявил генеральный прокурор Андрей Швед, выступая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, сообщает Sputnik.by.

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Данный законопроект, по словам Шведа, устанавливает административную ответственность за пропаганду ненормальных отношений. Он также заявил, что проект пока находится на стадии согласования.

По мнению генпрокурора, следует проводить широкую идеологическую и разъяснительную работу по этому вопросу, в том числе в школах.

Ранее президент страны Александр Лукашенко заявил, что "западная мода на чайлдфри" и любая популяризация идей бездетной семейной пары должна пресекаться.