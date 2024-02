Генпрокуратура Беларуси введёт ответственность за добровольный отказ от детей

Генпрокуратура Беларуси заявила об ответственности за добровольный отказ от рождения детей и пропаганду нетрадиционных семейных отношений, заявил генеральный прокурор Андрей Швед, выступая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, сообщает Sputnik.by.

Фото: Wikimedia Commons by Unknown is licensed under Public Domain