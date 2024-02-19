Генпрокуратура Беларуси заявила об ответственности за добровольный отказ от рождения детей и пропаганду нетрадиционных семейных отношений, заявил генеральный прокурор Андрей Швед, выступая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, сообщает Sputnik.by.
Данный законопроект, по словам Шведа, устанавливает административную ответственность за пропаганду ненормальных отношений. Он также заявил, что проект пока находится на стадии согласования.
По мнению генпрокурора, следует проводить широкую идеологическую и разъяснительную работу по этому вопросу, в том числе в школах.
Ранее президент страны Александр Лукашенко заявил, что "западная мода на чайлдфри" и любая популяризация идей бездетной семейной пары должна пресекаться.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.