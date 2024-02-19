Временное ограничение допуска встречающих и провожающих в аэрогаванях– новый законопроект для безопасности пассажиров

Заслуженный пилот СССР Смирнов назвал безопасность главным вопросом в новом законопроекте о допуске в аэропорты только пассажиров

1:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Заслуженный пилот СССР, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов комментирует возможные временные запреты для встречающих и провожающих в аэропортах.

Фото: Michael Kappeler/dpa

Тех, кто не является авиапассажирами и не имеет проездных документов, в случае необходимости, не будут пускать в аэропорты. Как утверждают авторы документа- для обеспечения транспортной безопасности. Как предполагается, мера будет временной и отменяемой. Предложенный Минтрансом законопроект ещё в стадии проработки.

«Какие-то силы или какие-то обстоятельства поставят аэропорт в положение, когда, предположим, с курсом на этот аэропорт движутся объекты, похожие на беспилотники или управляемые или неуправляемые аппараты. Вот эти негодяи, которые сейчас запускают в аэропорты вот эти устройства, снабженные взрывоопасными предметами, преследуют очень четкую и понятную цель: поразить как можно больше людей. В этом случае, правильно, что лучше отрезать возможность собираться множеству людей к этому прилету опасных целей, которые движутся в сторону аэропорта, и где-то затормозить их и не пустить в здание аэропорта», - поддерживает нововведение эксперт.

Прежде всего подобные ограничения, пояснил пилот, могут коснуться крупных столичных аэропортов.

«Это будет вводиться в тех аэропортах, которым угрожают вот эти летательные неопознанные аппараты. Тут приоритета не может быть. Если взять Москву, в Москве четыре крупных аэропорта: «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». И каждый из них может подвергнуться такому риску», - говорит Олег Смирнов.

Запрет допуска встречающих и провожающих в авиагаванях уже действует в некоторых странах. К примеру, не относящиеся к категории авиапассажиров люди не могут попасть в аэропорты в Ташкенте и Дели.

Правила поведения в аэропорту