"Шоколадный король" остался без конфет: Россия забрала у Порошенко фабрику "Рошен" в Липецкой области

Липецкая фабрика "Рошен" экс-президента Украины Порошенко перешла в собственность России

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Октябрьский районный суд Липецка постановил передать в доход России акции липецкой кондитерской фабрики "Рошен" (Roshen), принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сыну.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Представитель суда сообщил, что решение было принято в ответ на обращение Генпрокуратуры РФ. Кроме акций России достались доли в уставном капитале генерального директора фабрики Олега Казакова. Открыть новый бизнес в России у "шоколадного короля" и его сына уже не получится - суд запретил деятельность обоих лиц на территории нашей страны.

Корпорация Roshen включает несколько кондитерских фабрик и входит в топ-30 мировых кондитерских производителей. В 2015 года в отношении руководства "Рошен" в России было возбуждено уголовное дела о мошенничестве с бюджетными средствами. Тогда на имущество Липецкой фабрики был наложен арест, а все сотрудники предприятия уволены.