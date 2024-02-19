Октябрьский районный суд Липецка постановил передать в доход России акции липецкой кондитерской фабрики "Рошен" (Roshen), принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сыну.
Представитель суда сообщил, что решение было принято в ответ на обращение Генпрокуратуры РФ. Кроме акций России достались доли в уставном капитале генерального директора фабрики Олега Казакова. Открыть новый бизнес в России у "шоколадного короля" и его сына уже не получится - суд запретил деятельность обоих лиц на территории нашей страны.
Корпорация Roshen включает несколько кондитерских фабрик и входит в топ-30 мировых кондитерских производителей. В 2015 года в отношении руководства "Рошен" в России было возбуждено уголовное дела о мошенничестве с бюджетными средствами. Тогда на имущество Липецкой фабрики был наложен арест, а все сотрудники предприятия уволены.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.