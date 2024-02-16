Собчак высказалась о смерти Навального*: у меня нет слов

Ксения Собчак отреагировала на сообщение о смерти Алексея Навального*.
Журналистка опубликовала официальный документ ФСИН России, в котором говорится о кончине Навального*.
"Навальный умер в колонии. Я не понимаю, у меня нет слов, как это вообще можно прочитать", — написала Собчак в своём Telegram-канале.
RT со ссылкой на источник утверждает, что причиной кончины Алексея Навального стал оторвавшийся тромб.
Адвокат Навального Леонид Соловьёв рассказал, что посещал Навального* в среду, и тогда с ним было всё хорошо.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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