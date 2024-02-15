В Госдуме предложили бороться с повышением цен на такси в снегопад

Цены на такси в Москве и Подмосковье удвоились из-за снегопада: реакция депутата Госдумы

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

В Москве и Московской области цены на услуги такси внезапно выросли из-за аномального снегопада. Жители сообщают, что стоимость поездок увеличилась в два раза, достигая почти тысячи рублей за короткие поездки.

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Депутат Госдумы, Дмитрий Гусев, высказал мнение о необходимости рассмотрения поисковых алгоритмов такси-сервисов и унификации их цен для предотвращения резкого роста тарифов во время плохой погоды. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Он также подчеркнул важность действия закона "О такси", который требует дополнительных мер со стороны власти для регулирования отрасли и противодействия росту цен. Гусев отметил, что недостаточная подготовка таксистов к новым требованиям закона привела к уходу многих из агрегаторов и уменьшению количества водителей, что также способствовало увеличению цен на услуги такси.