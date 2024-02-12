Какой пароль легче всего взломают мошенники, рассказал эксперт по кибербезопасности

Эксперт по кибербезопасности Ярослав Зинченко объяснил, как придумать пароль, который не смогут взломать злоумышленники.
Зинченко объяснил правила составления грамотного пароля.
Специалист рассказал, что надёжный пароль должен быть сложным и длинным (не менее 12 символов с буквами и цифрами).
Ранее эксперт по кибербезопасности Арсений Щельцин предупредил об опасных ссылках в поисковике.
"Не нужно делать пароль из простых комбинаций в виде череды цифр или букв на клавиатуре из одного ряда", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".
Специалист предостерёг от использования в паролях личной информации и дат.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.