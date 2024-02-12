Какой пароль легче всего взломают мошенники, рассказал эксперт по кибербезопасности

Эксперт по кибербезопасности Зинченко призвал избегать в паролях личной информации и дат

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Эксперт по кибербезопасности Ярослав Зинченко объяснил, как придумать пароль, который не смогут взломать злоумышленники.

Фото: unsplash. com/photos/w33-zg-dNL4 by Rami Al-zayat rami_alzayat is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Зинченко объяснил правила составления грамотного пароля.

Специалист рассказал, что надёжный пароль должен быть сложным и длинным (не менее 12 символов с буквами и цифрами).

Ранее эксперт по кибербезопасности Арсений Щельцин предупредил об опасных ссылках в поисковике.

"Не нужно делать пароль из простых комбинаций в виде череды цифр или букв на клавиатуре из одного ряда", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Специалист предостерёг от использования в паролях личной информации и дат.