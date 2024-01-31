Не вздумайте нажимать: именно эти ссылки в поисковике — самые опасные

Переход по фишинговым ссылкам из поиска чреват как минимум спамом, а в худшем случае — кражей персональных данных, предупредил генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин. Он рассказал агентству "Прайм", как их отличить.
Переход на такие сайты, как правило, сопровождается автоматический авторизацией с помощью профиля одной из соцсетей.
"Это позволяет собирать ваши данные: имя, телефон, электронный адрес и другое для рекламы и даже для мошенничества", — объяснил эксперт.
После этого вас могут начать атаковать звонками спамеры, а в случае утечки базы и её попадания в распоряжение людей, нечистых на руку, — и мошенники.
Отличить опасные сайты непросто, поэтому если вы ищете товары или услуги, не нажимайте на рекламные ссылки или те, что идут в выдаче самыми первыми — вполне возможно, что они "заряжены" на обман, раз в их продвижение вложены большие деньги.
Кроме того, установите надёжное антивирусное и антифишинговое программное обеспечение и регулярно обновляете его, посоветовал специалист.
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