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Шалость не удалась: Россиянин заплатит 22 млн рублей за поддельного "Гарри Поттера"

Россиянин заплатит 22 млн рублей за поддельного "Гарри Поттера"

1:30
Общество

Житель Курганской области по решению суда приговорён к двум годам лишения свободы условно и выплате 22 миллионов рублей за публикацию с нарушением авторских прав 43 тысяч экземпляров книг о Гарри Поттере.

Россиянин заплатит 22 млн рублей за поддельного "Гарри Поттера"
Фото: flickr.com by Karen Roe is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Курганской области, городской суд Кургана вынес приговор в отношении 45-летнего мужчины. В ходе следствия и суда было доказано, что обвиняемый незаконно использовал объекты авторских прав в особо крупном размере. В течение двух с половиной лет он подпольно издавал книги писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере. За этот срок бутлегер успел напечатать 43 тысячи экземпляров, не имея на то разрешения от правообладателя.

За совершённое преступление приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет условного лишения свободы. Кроме того, ему придётся основательно раскошелиться – суд удовлетворил иск потерпевшего и постановил выплатить в его пользу 22 миллиона рублей.

Серия книг о Гарри Поттере состоит из семи «основных» романов, впервые опубликованных в период с 1997 по 2007 год. Она повествует об истории взросления потерявшего родителей волшебника Гарри Поттера и его друзей. Общее число проданных книг во всём мире превысило полмиллиарда экземпляров, а их экранизация вошла в историю кинематографа как одна из самых прибыльных.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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