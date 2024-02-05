Шалость не удалась: Россиянин заплатит 22 млн рублей за поддельного "Гарри Поттера"

Житель Курганской области по решению суда приговорён к двум годам лишения свободы условно и выплате 22 миллионов рублей за публикацию с нарушением авторских прав 43 тысяч экземпляров книг о Гарри Поттере.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Курганской области, городской суд Кургана вынес приговор в отношении 45-летнего мужчины. В ходе следствия и суда было доказано, что обвиняемый незаконно использовал объекты авторских прав в особо крупном размере. В течение двух с половиной лет он подпольно издавал книги писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере. За этот срок бутлегер успел напечатать 43 тысячи экземпляров, не имея на то разрешения от правообладателя.
За совершённое преступление приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет условного лишения свободы. Кроме того, ему придётся основательно раскошелиться – суд удовлетворил иск потерпевшего и постановил выплатить в его пользу 22 миллиона рублей.
Серия книг о Гарри Поттере состоит из семи «основных» романов, впервые опубликованных в период с 1997 по 2007 год. Она повествует об истории взросления потерявшего родителей волшебника Гарри Поттера и его друзей. Общее число проданных книг во всём мире превысило полмиллиарда экземпляров, а их экранизация вошла в историю кинематографа как одна из самых прибыльных.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.