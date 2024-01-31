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Алюминиевая фольга: восемь необычных способов применения в быту. Может точить ножи и чистить серебро

От заточки ножниц до очистки серебра: 8 уникальных способов использования фольги в быту

2:01
Общество » Полезные советы

Алюминиевая фольга, на первый взгляд, может казаться всего лишь удобным помощником на кухне при приготовлении блюд в духовке. Однако этот универсальный материал способен удивить своими возможностями. Познакомьтесь с необычными и полезными способами использования алюминиевой фольги в повседневной жизни от HerBeauty.co.

От заточки ножниц до очистки серебра: 8 уникальных способов использования фольги в быту
Фото: preparatoirepharmacie. com/which-part-of-aluminum-foil-to-use-k.html

Форма для выпечки

Если вам вдруг понадобится испечь что-то, а специальной формы под рукой нет, алюминиевая фольга станет отличным решением. Просто сложите её нужным образом, и вы получите форму, соответствующую вашему кулинарному творению.

Импровизированный кондитерский мешок

Если закончились кондитерские пакеты, а нужно нанести глазурь на торт или кексы, создайте воронку из алюминиевой фольги. Это простое решение поможет вам равномерно распределить крем, не используя специальные инструменты.

Заточка ножниц

Если кухонные ножницы потеряли остроту воспользуйтесь алюминиевой фольгой. Несколько раз разрежьте её, и инструмент станет заметно острее.

Защита от подгорания

Просто покройте верх пирога фольгой в начале выпечки, чтобы избежать подгорания корочки.

Чистка серебра

Алюминиевая фольга отлично подходит для очистки потускневшего серебра. Разложите ее на противне, добавьте соль и соду, поместите украшения или приборы и залейте горячей водой. Химическая реакция сделает свою работу.

Очистка утюга

Если утюг испачкался, просто прогладьте алюминиевую фольгу. За несколько проходов он станет, как новый.

Очистка от грязи

Скомканная фольга отлично справляется с загрязнениями на противнях, чугунных сковородах и даже решётках гриля. Просто используйте её вместо металлической губки.

Быстрая глажка

Положите слой фольги под чехол гладильной доски. Тепло будет отражаться, обеспечивая более быстрый процесс глажки одежды.

Экспериментируйте и наслаждайтесь новыми способами применения этого доступного материала!

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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