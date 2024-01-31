Алюминиевая фольга: восемь необычных способов применения в быту. Может точить ножи и чистить серебро

Алюминиевая фольга, на первый взгляд, может казаться всего лишь удобным помощником на кухне при приготовлении блюд в духовке. Однако этот универсальный материал способен удивить своими возможностями. Познакомьтесь с необычными и полезными способами использования алюминиевой фольги в повседневной жизни от HerBeauty.co.
Если вам вдруг понадобится испечь что-то, а специальной формы под рукой нет, алюминиевая фольга станет отличным решением. Просто сложите её нужным образом, и вы получите форму, соответствующую вашему кулинарному творению.
Если закончились кондитерские пакеты, а нужно нанести глазурь на торт или кексы, создайте воронку из алюминиевой фольги. Это простое решение поможет вам равномерно распределить крем, не используя специальные инструменты.
Если кухонные ножницы потеряли остроту воспользуйтесь алюминиевой фольгой. Несколько раз разрежьте её, и инструмент станет заметно острее.
Просто покройте верх пирога фольгой в начале выпечки, чтобы избежать подгорания корочки.
Алюминиевая фольга отлично подходит для очистки потускневшего серебра. Разложите ее на противне, добавьте соль и соду, поместите украшения или приборы и залейте горячей водой. Химическая реакция сделает свою работу.
Если утюг испачкался, просто прогладьте алюминиевую фольгу. За несколько проходов он станет, как новый.
Скомканная фольга отлично справляется с загрязнениями на противнях, чугунных сковородах и даже решётках гриля. Просто используйте её вместо металлической губки.
Положите слой фольги под чехол гладильной доски. Тепло будет отражаться, обеспечивая более быстрый процесс глажки одежды.
Экспериментируйте и наслаждайтесь новыми способами применения этого доступного материала!
Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м