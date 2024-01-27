В Союзе похоронных организаций призвали уволить отказавшихся копать могилу ритуальщиков из Югры

Гарантированные ритуальные услуги в РФ: часть их государство предоставляет бесплатно

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

В соответствии с Федеральным законом №8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" в каждом регионе России установлен гарантированный перечень ритуальных услуг, предоставляемых бесплатно гражданам для организации похорон или кремации близких.

Фото: архив Правды.Ру

Ранее сообщалось, что жительнице Мегиона пришлось самой выкапывать могилу для покойной матери.

Эти услуги включают в себя оформление документов, предоставление гроба, рытье могилы, перевозку тела и погребение. Организатор похорон также может получить социальное пособие, если оплатил процедуру самостоятельно. Максимальная сумма пособия ограничена и различается от региона к региону. Гарантии государственной помощи также включают денежную компенсацию для тех, кто самостоятельно оплатил похороны или кремацию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Сумма пособия ежегодно индексируется и включает региональные надбавки. Президент Союза похоронных организаций и крематориев России, Павел Кодыш, подчеркивает, что гражданам следует обращаться в муниципальные органы власти для получения гарантированных ритуальных услуг.

По мнению Кодыша, людей, которые отказали жительнице Мегиона в рытье могилы, нужно уволить с места работы.