В соответствии с Федеральным законом №8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" в каждом регионе России установлен гарантированный перечень ритуальных услуг, предоставляемых бесплатно гражданам для организации похорон или кремации близких.
Ранее сообщалось, что жительнице Мегиона пришлось самой выкапывать могилу для покойной матери.
Эти услуги включают в себя оформление документов, предоставление гроба, рытье могилы, перевозку тела и погребение. Организатор похорон также может получить социальное пособие, если оплатил процедуру самостоятельно. Максимальная сумма пособия ограничена и различается от региона к региону. Гарантии государственной помощи также включают денежную компенсацию для тех, кто самостоятельно оплатил похороны или кремацию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Сумма пособия ежегодно индексируется и включает региональные надбавки. Президент Союза похоронных организаций и крематориев России, Павел Кодыш, подчеркивает, что гражданам следует обращаться в муниципальные органы власти для получения гарантированных ритуальных услуг.
По мнению Кодыша, людей, которые отказали жительнице Мегиона в рытье могилы, нужно уволить с места работы.
Огородники уже обладают достаточным пониманием вопросов севооборота и правильного соседства в посадках. Однако, иногда, по объективным причинам, соблюдение этих рекомендаций может представляться сложным.