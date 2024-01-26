Могила для матери: жительнице ХМАО пришлось самой рыть землю, так муниципалы объяснили, что готовых мест нет

Оксана Шустова из города Мегион в Ханты-Мансийском автономном округе России вынуждена была самостоятельно выкапывать могилу для своей матери в течение двух дней. Муниципальная ритуальная служба заявила, что готовых мест нет, и появятся они только через неделю.
Несмотря на огласку ситуации в соцсетях и нахождение подходящего места, Оксане и её родственникам все равно пришлось сами выполнять эту работу, так как стоимость услуг рабочих, которую они запросили, оказалась чрезмерно высокой. Об этом сообщает argumenti.ru.
Мэр города принёс извинения Оксане и выразил соболезнования, а администрация города выдала строгие указания, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.