В РФ будут конфисковывать имущества за фейки об армии

В России будут конфисковывать имущество за фейки о ВС РФ и призыв к экстримизму

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Госдума приняла в первом чтении закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ.

Фото: realtribune.ru

Данный документ вводит механизм изъятия денег, ценностей и любого имущества у организаций, распространяющих фейки о российской армии. Также имущество будет изыматься у организаций финансирующих подобную деятельность.

"Ужесточить уголовную ответственность за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности России, если она совершается из корыстных побуждений или по найму, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы" — говорится в пояснительной записке.

Документ также способен лишать воинского или почетного звания, государственных наград за распространение фейков и призыв экстримизму.

Все изменения будут внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Ранее сообщалось о том, что комитет Госдумы по труду на своём заседании в среду не поддержал законопроект о сокращении рабочего дня в жаркую погоду. Обязанности работодателя обеспечивать безопасность и условия труда уже закреплены государственными нормативными актами, нет никакой нужды в дополнительных законодательных новеллах.