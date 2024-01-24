Госдума выступила против закона о сокращении рабочего дня в жару

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Госдума отказалась узаконить сокращение рабочего дня в жару

1:00
Общество

Комитет Госдумы по труду на своём заседании в среду не поддержал законопроект о сокращении рабочего дня в жаркую погоду.

Госдума отказалась узаконить сокращение рабочего дня в жару
Фото: 123RF

Обязанности работодателя обеспечивать безопасность и условия труда уже закреплены государственными нормативными актами, нет никакой нужды в дополнительных законодательных новеллах, объяснила депутат Виктория Родина.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внёс на рассмотрение парламентом законопроект, наделяющий работника правом сократить свой рабочий день на час, если жара достигла 28,5°, на два — при температуре до 29°, на четыре — при жаре свыше 29,1°.

Схожие нормы установлены действующим СанПиНом, только четырёхчасовое сокращение он допускает при температуре от 30,5°. Кроме того, работа на улице в жару должна перемежаться отдыхом в охлаждаемых помещениях.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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