Патриарх Кирилл потребовал на отправлять на СВО многодетных отцов

Патриарх Кирилл призвал не мобилизовывать многодетных отцов

0:37 Your browser does not support the audio element. Общество Семья

Патриарх Кирилл считает, что многодетные отцы должны быть освобождены от мобилизации.

Фото: "Children at school" by Lupuca is licensed under CC BY-SA 2.0.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл выступили в рамках Международных образовательных чтений на тему "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего".

Патриарх Кирилл высказался против отправки на СВО многодетных отцов. Он также порекомендовал рассмотреть возможность принятия закона, который позволит многодетным родителям досрочно выходить на пенсию.

Ранее глава РПЦ поддержал законодательные инициативы по ограничению абортов.