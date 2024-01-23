Устанавливается бессрочно: в России закреплён статус многодетных семей

Президент РФ Путин указом закрепил статус многодетных семей и конкретизировал меры их поддержки

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым предусмотрено создание банка данных о многодетных семьях, ведение которого поручено правительству, передаёт портал URA. RU.

Фото: kremlin.ru

Меры социальной защиты многодетных семей действуют до момента, пока старший ребенок не отметит 18-летие или не достигнет возраста 23 лет. Во втором случае нужно подтвердить, что ребенок обучается в образовательном учреждении на очной форме.

Раньше в нашей стране действовал лишь региональный статус многодетной семьи. Это означало, что переезжая в другой регион, многодетная семья лишалась своего статуса и соответствующих льгот. Для восстановления прав приходилось вновь собирать пакет документов. Единый статус многодетной семьи избавит граждан от лишней бюрократии.

Многодетным семьям законом прописаны различные льготы: скидки на ЖКХ, бесплатные земельные участки, льготное кредитование, бесплатный проезд, компенсации, в частности, на приобретение школьной формы. Дети из таких семей должны приниматься в детские сады в первую очередь.