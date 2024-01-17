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Доцент Васильева рассказала, что делать, если вы затопили соседей

1:57
Общество

Доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Оксана Васильева поделилась рекомендациями по действиям в случае затопления соседей. По мнению эксперта, первоочередным шагом следует убедиться, находится ли владелец затопленной квартиры на месте.

Доцент Васильева рассказала, что делать, если вы затопили соседей
Фото: openverse by Randy Son Of Robert is licensed under CC BY 2.0

Аналогичные меры должны быть предприняты соседями, чьи квартиры расположены на более низких этажах. Инициативу по вызову аварийной службы должен предпринять тот, кто является ответственным за затопление, и перекрытие воды возможно провести самостоятельно.

"Очень важно документировать все повреждения с помощью фото и видео — как в своей квартире, так и в квартирах под ней. После этого необходимо связаться с управляющей компанией, где сотрудники составят акт о заливе, указав весь причиненный ущерб и причины инцидента", — отмечает эксперт.

Она также подчеркивает, что участие сторон в осмотре и подписание акта обязательны. Если участникам что-то не устраивает в документе, они должны выразить свои замечания в письменной форме, сообщает inkazan.ru.

Оценку степени повреждений и ущерба имуществу в результате затопления должен провести независимый эксперт, который подготовит соответствующий отчет. Часто конфликты решаются путем договоренности, где виновник соглашается с суммой ущерба и готов оплатить ее. В случае неразрешенного вопроса или несогласия с суммой, стороны могут обратиться в суд для защиты своих прав.

"Очень часто владельцы квартир, где происходят аварии, утверждают, что затопление произошло не по их вине. В большинстве случаев виновником становится управляющая компания, ответственная за содержание общедомового имущества. Вина собственника признается только в случае ненадлежащего ухода за индивидуальным имуществом или в случае изменений в инженерных системах без соответствующего разрешения", — добавляет эксперт.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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