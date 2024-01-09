Семейный психолог рассказала, почему молодые люди всё чаще выбирают одиночество вместо отношений

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Семейный психолог Наталья Наумова рассказала о таком понятии, как "сингл-лайф", которое подразумевает отказ от создания пары и стремление жить в одиночестве.

Фото: https://unsplash.com/photos/F5hTTI4Hlv4 Image Gallery by Alejandra Quiroz alejandraquiroz

Специалист объяснила, что мололые люди всё чаще выбирают такой образ жизни, в котором нет места для отношений. Она отметила, что синглами в западной культуре называют тех, кто решил находиться в паре с самим собой.

Ранее психолог Роберт Сордж объяснил, почему мужчины и женщины по-разному чувствуют боль.

"У сингла в целом жизнь выстроена так, что ему не нужны длительные и постоянные отношения", — цитирует слова Наумовой "Вечерняя Москва".

Эксперт считает, что такой подход к жизни связан с детской инфантильностью. Она отметила, что у людей, избегающих отношений с противоположным полом, есть нерешённые проблемы психологического характера.

"Человек опасается, что партнёр будет нарушать границы, как это делала в детстве деспотичная мать или отец. Это всё детские страхи, которые нужно проработать", — рассказала семейный психолог.