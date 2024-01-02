Почему мужчины и женщины по-разному чувствуют боль

3:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В 2009 году канадский психолог Роберт Сордж проводил исследования о том, как у животных развивается гиперчувствительность к прикосновениям при хронической боли. В рамках одного эксперимента, лапки мышей кололи тонкими волосками. Самцы реагировали мгновенным дерганием лап, в то время как самки казалось, ничего не чувствовали. Это побудило исследователей допустить, что различные пути болевой чувствительности у самцов и самок играют роль в такой реакции.

Фото: openverse.org by Matt From London is licensed under CC BY 2.0.

Обычно в исследованиях болевых ощущений используются только мыши-самцы, считая, что гормональные колебания у самок могут усложнить результаты. Сордж же, нарушая это правило, решил включить обоих полов в свои исследования.

Механизмы болевого восприятия сложны: рецепторы на коже, в мышцах, суставах и органах регистрируют потенциально опасные сигналы, такие как высокая температура или повреждение тканей. Эти сигналы направляются по периферическим нервам к спинному мозгу, а затем к коре головного мозга, где они интерпретируются как ощущение боли.

Хотя боль выглядит единообразно, процессы формирования боли различны. Существует экстренная реакция на опасные стимулы, а также хроническая боль, которая проявляется гиперчувствительностью к обычно непричинным болям стимулам.

Исследование Сорджа и его коллег в 2009 году фокусировалось на хронической боли, вызванной воспалением, и использовании молекулы липополисахарида. В результате воспаления активизировались иммунные клетки микроглии только у самцов, в то время как у самок это не наблюдалось. Это объяснило различие в реакции на прикосновения тонкими волосками.

Далее исследователи повредили седалищный нерв у обоих полов мышей, что привело к хронической боли. И хотя обе группы стали гиперчувствительными к прикосновениям, все равно оставались различия.

Вопрос о том, что контролирует переключение между различными путями болевой чувствительности, долго интересовал исследователей. Различия в восприятии боли были часто ассоциированы с эстрогеном, контролирующим развитие репродуктивных органов и регулирующим менструальный цикл. Однако тестостерон ранее получал меньше внимания.

Работы Могила и Сорджа указывают на то, что тестостерон играет ключевую роль в переключении болевых путей. Кастрация самцов снижала их чувствительность до уровня самок, а введение тестостерона как самцам, так и кастрированным самцам, переключало болевую чувствительность на "мужской" путь.

Понять, как работают пути болевой чувствительности у людей, сложно, но некоторые данные уже появились. Нейрофармаколог Тед Прайс обнаружил, что у людей на восприятие боли влияют иммунные клетки. Исследования на нервных тканях больных раком показали, что у мужчин воспаление вызвано макрофагами, а у женщин большую роль играют нервные клетки и аминокислоты, стимулирующие рост нервной ткани. Это может подразумевать необходимость различных подходов к лечению боли у мужчин и женщин.