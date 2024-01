Your browser does not support the audio element.

В 2009 году канадский психолог Роберт Сордж проводил исследования о том, как у животных развивается гиперчувствительность к прикосновениям при хронической боли. В рамках одного эксперимента, лапки мышей кололи тонкими волосками. Самцы реагировали мгновенным дерганием лап, в то время как самки казалось, ничего не чувствовали. Это побудило исследователей допустить, что различные пути болевой чувствительности у самцов и самок играют роль в такой реакции.

Фото: openverse.org by Matt From London is licensed under CC BY 2.0.