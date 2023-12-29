RT: Михаил Боярский идёт на поправку

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PR-менеджер Михаила Боярского Надежда Дуванова рассказала о состоянии певца и музыканта Михаила Боярского. Ее слова приводит RT.

Фото: Globallookpress.com by Anatoly Lomokhov

"С Михаилом Сергеевичем всё в порядке", — подчеркнула Дуванова.

Ране стало известно о том, что Боярский находится в больнице. В Театре имени Ленсовета сообщили, что 74-летний народный артист РСФСР проходит плановое обследование в одном из стационаров Петербурга.

Ранее сообщалось о том, что Боярский выйдет на сцену после инфаркта. Отмечается, что актёр планирует принять участие в спектакле "В этом милом старом доме", который состоится 31 декабря в Театре им. Ленсовета и в котором Боярский будет играть главную роль.