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Честность в отношениях: 17 вещей, которые стоит обсудить с партнером

2:25
Общество » Семья

В любых отношениях ключевое значение имеет открытость и честность. Важно избегать лжи перед партнером, чтобы сохранить доверие и продолжительность отношений. Психологи HerBeauty.co называют несколько ключевых вещей, о которых не стоит врать своему партнёру.

Честность в отношениях: 17 вещей, которые стоит обсудить с партнером
Фото: https://firstthings.org/7-tips-for-couples-who-work-together/
  1. Друзья: Поддержка и безопасность важны. Делитесь информацией о своих друзьях, чтобы создать открытую обстановку.
  2. Местонахождение: Ложь о том, где вы находитесь, может негативно отразиться на отношениях и вызвать недоверие.
  3. Работа: Честность о том, где и как вы работаете, важна для понимания вашей занятости и финансов.
  4. Чувства: Важно не притворяться в любви, если это не так, и открыто обсуждать свои чувства.
  5. Эмоциональное состояние: Если что-то беспокоит или обижает, важно обсудить это открыто.
  6. Возраст: Искажение возраста лишено смысла, так как это не должно иметь значения для надежного партнера.
  7. Детство: Трудные моменты прошлого не стоит скрывать, важно обсудить их для лучшего понимания друг друга.
  8. Цели: Поделитесь своими жизненными целями, чтобы находиться на одной волне.
  9. Проблемы со здоровьем: Если есть хронические проблемы, важно сообщить об этом для возможной поддержки.
  10. Финансы: Честность о своих финансах помогает избежать недопонимания в расходах и бюджете.
  11. Статус отношений: Важно определить, находитесь ли вы в моногамных или открытых отношениях.
  12. Хобби: Поделитесь своими интересами, это может помочь понять друг друга лучше.
  13. Ожидания: Открыто обсудите свои ожидания от отношений, чтобы находиться на одной волне.
  14. Опыт: Не стоит приукрашивать свой опыт или его отсутствие, особенно в интимных вопросах.
  15. Сексуальные фантазии: Разговор о фантазиях в постели поможет сделать вашу сексуальную жизнь более удовлетворительной.
  16. Отношения с его друзьями: Важно быть открытым, если у вас нет хорошего контакта с его друзьями.
  17. Бывшие отношения: Обсуждение предыдущих отношений поможет понять друг друга лучше и избежать недоразумений.

В итоге, честность и открытость играют важную роль в здоровых отношениях. Не следует забывать, что каждый партнер заслуживает правдивости и уважения.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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