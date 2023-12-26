Педагог рассказал о вреде ремня и бойкота в воспитании детей

Доктор педагогических наук, профессор Сергей Комков объяснил Pravda.Ru, почему не надо применять силовые методы воспитания и как правильно наказывать детей.

Фото: "Children at school" by Lupuca is licensed under CC BY-SA 2.0.

Учёный-педагог в корне не согласен с теми, кто считает, что лучше ребёнка наказать ремнём, чем по неделе с ним не разговаривать. И то, и другое наш собеседник считает злом.

"Так однозначно рассуждать могут только дилетанты, те, которые очень далеки от педагогики. И то, и другое одинаково неприемлемо. Ни ремень, ни бойкот, с педагогической точки зрения, неприемлемы. Может быть применение в какой-то степени силового элемента, как мы говорим, и применение такого психологического, но надо знать, когда, в каких условиях, при каких обстоятельствах и в каких целях это применяется", — отвечает приверженцам ремня и бойкота педагог.

Обиженному молчанию лучше предпочесть разговор со своим чадом, уверен специалист.

"С ребенком обязательно надо разговаривать, потому что можно, конечно, сделать вид, что ты на него обиделся, но это не должно продолжаться очень длительное время. Можно показать вид, что ты на него обиделся, но при этом есть целый ряд педагогических приемов, этому учат в лучших педагогических ВУЗах. В свое время этим занимались в школах, созданных Антоном Семеновичем Макаренко, этому учили в школе Шацкого, прекрасно учили в школе у моего друга Михаила Петровича Щетинина", — напоминает про более подходящие чем ремень и бойкот методы воспитания Сергей Комков.

Вопрос — как наказать провинившегося ребёнка — для педагога вообще не существует.

"Лучше не задумываться о том, как его наказывать, а задуматься над тем, каковы мотивы и каковы источники такого его поведения. Если ребенок каким-то образом себя неправильно ведет, то для этого есть определенные мотивы и есть определенные источники. Если педагог сумеет определить вот эти мотивы и сумеет определить источник вот этого неправильного неверного поведения, то он очень быстро найдет способ, каким образом с ребенком разобраться и найти к нему подход", — даёт совет эксперт.

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