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Медведев предложил Украине ввести уголовное наказание за приготовление оливье и сельди под шубой

0:51
Общество

Дмитрий Медведев внёс предложение для дополнения Уголовного кодекса Украины. Он предложил наказывать украинцев за приготовление оливье и сельди под шубой.

Медведев предложил Украине ввести уголовное наказание за приготовление оливье и сельди под шубой
Фото: wikimedia.org by Pannet is licensed under CC BY-SA 4.0.

Зампред Совбеза РФ призвал Дополнить УК Украины статьёй, которая будет предусматривать наказание за приготовление "салата оливье" или "салата сельдь под шубой".

"А также распространение рецепта указанных салатов среди неопределённого круга лиц, равно как их включение в меню предприятий общественного питания", — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Он считает, что подобное деяние должно наказываться тюремным сроком от семи до пятнадцати лет.

Ранее сообщалось, что на Украине запретили наряжаться в Деда Мороза и Снегурочку под угрозой ареста и штрафа.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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