На Украине объявили охоту на Дедов Морозов и Снегурочек. Замеченных зимних волшебников будут отдавать в руки полиции.
На Украине запрещают Деда Мороза и Снегурочку. Письменные предупреждения гласят, что Дед Мороз — прообраз злого духа и педофил. Снегурочку же назвали женщиной лёгкого поведения. Заменить Деда Мороза планируют Санта Клаусом.
Аниматоров, которые будет замечены в костюме Деда Мороза, арестуют и оштрафуют.
Ранее сообщалось, что житель Воронежа обратился в Минкульт с требованием заменить Санта Клауса на Деда Мороза, увидев в иностранном персонаже пропаганду западных ценностей.
Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернулись в Израиль, чтобы присоединиться к празднованию 70-летия Андрея Макаревича**.