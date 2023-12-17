На Украине запрещают Деда Мороза и Снегурочку под угрозой штрафа и ареста

На Украине объявили охоту на Дедов Морозов и Снегурочек. Замеченных зимних волшебников будут отдавать в руки полиции.

Фото: Нейросеть Шедеврум

На Украине запрещают Деда Мороза и Снегурочку. Письменные предупреждения гласят, что Дед Мороз — прообраз злого духа и педофил. Снегурочку же назвали женщиной лёгкого поведения. Заменить Деда Мороза планируют Санта Клаусом.

Аниматоров, которые будет замечены в костюме Деда Мороза, арестуют и оштрафуют.

Ранее сообщалось, что житель Воронежа обратился в Минкульт с требованием заменить Санта Клауса на Деда Мороза, увидев в иностранном персонаже пропаганду западных ценностей.