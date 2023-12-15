Житель Воронежа переполошил Минкульт требованием поменять Санта Клауса на Деда Мороза

Редакции воронежского издания пришлось срочно поменять Санта Клауса на Деда Мороза после жалобы читателя в Минкульт.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Читателю "Блокнот Воронеж" не понравилось, что издание разместило на главной странице Санта Клауса, а не отечественного Деда Мороз. Он увидел в этом пропаганду западных ценностей.

На жалобу откликнулась первый замминистра культуры региона и связалась с редакцией.

Главред "Блокнот Воронеж" Владимир Смехнов объяснил, что сказочный персонаж никак не обозначался, то есть не было подписано, что это именно Санта Клаус.

"Если данный вопрос так сильно волнует читателя, что он решил даже отвлечь им от действительно важной предновогодней работы целое Министерство культуры, то нам не составило труда изменить вариант "зимнего волшебника", — цитирует слова Смехнова издание "Подъём".