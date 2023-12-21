Блокировка YouTube без создания альтернативы нарушит права россиян. Отмечается, что дискуссия по этому вопросу сложилась в Общественной палате РФ. Информация привёл депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
Таким образом, с точки зрения законодательства, есть разные меры реагирования по отношению к соцсетям и к конкретным пользователям за размещение противоправного контента.
"На мой взгляд, работают эти нормы успешно, они во многом стали фактором сдерживания" — приводятся слова Хинштейна.
Депутат отметил, что в текущих условиях блокировка хостинга приведет к тому, что будут нарушены права многих пользователей.
"Нужно ли нам распространить требования, аналогичные процедуре упоминания иноагента, на экстремистские соцсети, вопрос открытый — такой вариант может быть реализован, но опять же, любая норма всегда должна подкрепляться ответственностью за ее неисполнение" — продолжил он.
В ВК или Одноклассниках не будет сложности для администрирования такого решения. На ситуация с самыми запрещенными соцсетями повлиять сложнее.
Также в дискусии было внесено предложение о том, чтобы российские соцсети отключили возможность давать активные ссылки на запрещенные площадки.
"Идея интересная, обсужу ее с коллегами из ВК, думаю, она может лечь в основу конкретного решения" — прокомментировал депутат.
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